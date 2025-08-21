2 year warranty
The information on this page applies to the following models: SCD641/00.
Why does my Philips Avent Baby Connected Camera feel warm?
How secure is the data stored on my Connected Baby Camera?
How do I connect to my Philips Avent Connected Baby Camera?
Why do I need to an account in Philips Avent Baby Monitor+ app?
How do I reset my Philips Avent Baby Connected Camera?
What should I do before I dispose of my Connected Baby Camera?
Can I connect my baby camera to a parent unit of another baby monitor?
How do I connect my devices to Philips Avent Baby Monitor+ app?
How do I change sound and motion sensitivity settings?