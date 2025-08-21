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How do I connect my devices to Philips Avent Baby Monitor+ app?

Read the following guidelines to learn which devices are compatible with the Philips Avent Baby Monitor+ app.

The information on this page applies to the following models: SCD641/00.

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