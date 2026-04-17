IntelliVue MX800 ITD Rigid Arm Wall Mount

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit
A rigid arm for ITD support extrusion, including a tilt and swivel unit for a Philips IntelliVue MX800 monitor. ITD part no. TS.6250.991
Kit includes:
Adapter for ITD support extrusion; Arm, length 128mm; cable hook; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX800.
(Additional information:
DIN EN 60601-1:2006 tested; maximum load: 23 kg / 50,6 lbs; maximum load, tilt and swivel unit: 14 kg / 30,8 lbs; finish, tilt and swivel unit, rigid arm and adapter for ITD support extrusion: RAL 7035 light grey, powder-coated.)